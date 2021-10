Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)DEL 20 OTTOBREORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DA RACCORDO ANULARE DIPER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MAROMO, A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA CASSIA E PRENESTINA POI CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA BIVIO PER LA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA-FIUMICINO DA COLOMBO AVIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO E NON ACCENNANO A DIMINUIRE II DISAGI SULLA VIA PONTINAPER UN MEZZO PESANTE IN ...