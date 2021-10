Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)DEL 20 OTTOBREORE 17.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO DISAGI SULLA PONTINA, DOVE UN MEZZO PESANTE IN PANNE CAUSA CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI DA VIA DI VIGNA STELLUTI AL RACCORDO, IN USCITA INCIDENTE RISOLTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER UN INCIDENTE IN INTERNA ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE A TRATTI TRA LE USCITE NOMENTANA E APPIA PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA CI SPOSTIAMO IN ESTERNA, RISOLTO ...