Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)DEL 20 OTTOBREORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA FLAMINIA DA VIA VALDAGNO AL RACCORDO, IN USCITA NEL SENSO OPPOSTO, VERSO IL CENTRO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD E ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA IN INTERNA, CODE TRA TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A VIALE TOGLIATTI, IN USCITA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, LA CIRCONE E’ SOSPESA TRA MALATEESTA E SAN GIOVANNI, ...