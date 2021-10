Vi ricordate di Paolo Stella ad Amici 2? Oggi farete fatica a riconoscerlo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Esisteva ancora la classe di recitazione, accanto a quelle di ballo e canto, tra le discipline con cui misurarsi per prepararsi al mondo dello spettacolo. Paolo Stella riuscì a superare le selezioni e aggiudicarsi un posto tra i banchi di Amici proprio nella categoria attori. Ecco Oggi com’è diventato Paolo-Stella-AltranotiziaChi non ricorda i primissimi concorrenti della Scuola di Maria De Filippi? Nonostante i tanti anni trascorsi molti di loro restano volti indelebili nel cuore del pubblico che si è appassionato alle loro performances e alle loro vicende facendo sempre il tifo da casa e in studio per il loro talento. Uno di questi è senz’altro l’attore Paolo Stella. Volete sapere cosa fa adesso? Non ci ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Esisteva ancora la classe di recitazione, accanto a quelle di ballo e canto, tra le discipline con cui misurarsi per prepararsi al mondo dello spettacolo.riuscì a superare le selezioni e aggiudicarsi un posto tra i banchi diproprio nella categoria attori. Eccocom’è diventato-AltranotiziaChi non ricorda i primissimi concorrenti della Scuola di Maria De Filippi? Nonostante i tanti anni trascorsi molti di loro restano volti indelebili nel cuore del pubblico che si è appassionato alle loro performances e alle loro vicende facendo sempre il tifo da casa e in studio per il loro talento. Uno di questi è senz’altro l’attore. Volete sapere cosa fa adesso? Non ci ...

Advertising

paolo_ortenzi : RT @lordfed3: Ricordate? Venerdì notte vi raccontai in diretta dal varco IV di un #lavoratoreportuale che aveva suggerito a un'anziana sign… - paolo_ortenzi : RT @Tradire_e_fare: Ricordate questo signore? Almeno un po' di vergogna la provate o no? - I_am_so_yammy : ma ve lo ricordate Paolo di Canio che festeggiava i gol facendo il saluto romano alla curva nord con il tatuaggio '… - paolo_ortenzi : RT @intuslegens: Vi ricordate quando, parlando di un futuro governo #Draghi, si diceva: «Non ci sarà, la finanza sarebbe spudorata a metter… - Inpidinoveritas : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: il parroco Ivo ai fedeli riuniti in Chiesa ha chiesto:'come può un CRISTIANO osservare in silenzio… -