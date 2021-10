Vertenza Riello | aperto tavolo nazionale | si lavora per trovare acquirente

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pescara - Si èuno spiraglio concreto per la cessione dello stabilimentodi Cepagatti, dopo la decisione dei vertici del Gruppo di dismettere e trasferire la produzione negli stabilimenti del Nord Italia e in Polonia. È quanto emerso dalla prima riunione deldellache questa mattina si è tenuto al ministero dello Sviluppo economico su richiesta dell'assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale. "Consolidata la posizione del Gruppo che ha confermato la decisione di lasciare Cepagatti - ha detto l'assessore -, è necessario convogliare gli sforzi su due obiettivi: la ricerca di possibili acquirenti del sito industriale di Cepagatti, e in questo senso abbiamo notizie positive, e la possibilità di applicare aitori dello stabilimento ...

ANGELACHIDDEMI : RT @DAgrestaFrance: Vertenza #Riello con @mauriziolandini. Serve la legge sulle delocalizzazioni ora! @modemproPescara @articoloUnoMDP @cgi… - Bosdona1 : RT @DAgrestaFrance: Vertenza #Riello con @mauriziolandini. Serve la legge sulle delocalizzazioni ora! @modemproPescara @articoloUnoMDP @cgi… - carutig : RT @DAgrestaFrance: Vertenza #Riello con @mauriziolandini. Serve la legge sulle delocalizzazioni ora! @modemproPescara @articoloUnoMDP @cgi… - articolounobas : RT @DAgrestaFrance: Vertenza #Riello con @mauriziolandini. Serve la legge sulle delocalizzazioni ora! @modemproPescara @articoloUnoMDP @cgi… - mgsnazionale : RT @DAgrestaFrance: Vertenza #Riello con @mauriziolandini. Serve la legge sulle delocalizzazioni ora! @modemproPescara @articoloUnoMDP @cgi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertenza Riello

Rete8

Si è aperto uno spiraglio concreto per la cessione dello stabilimentodi Cepagatti, dopo la decisione dei vertici del Gruppo di dismettere e trasferire la ...del tavolo nazionale della...Pescara. Si è aperto uno spiraglio concreto per la cessione dello stabilimentodi Cepagatti, dopo la decisione dei vertici del Gruppo di dismettere e trasferire la ...nazionale dellache ...Pescara – Si è aperto uno spiraglio concreto per la cessione dello stabilimento Riello di Cepagatti, dopo la decisione dei vertici del Gruppo di dismettere e trasferire la produzione negli stabiliment ...Si è aperto uno spiraglio concreto per la cessione dello stabilimento Riello di Cepagatti (Pescara), dopo la decisione dei vertici del Gruppo di dismettere e trasferire la produzione negli stabiliment ...