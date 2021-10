Verso Manchester United-Atalanta: le ultime sulla squadra di Gasperini (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni l’Atalanta è pronta ad arretrare Marten De Roon in difesa al posto dell’infortunato Rafael Toloi. Il giocatore olandese è polivalente e non avrebbe grossi problemi a ricoprire quel ruolo anche in una partita così importante. De Roon, Atalanta, Manchester United Al suo posto a centrocampo ci sarebbe un altro olandese A centrocampo sarebbe Teun Kopmeiners a prender il posto di Marten De Roon. L’ex AZ è arrivato solo nell’ultimo giorno di mercato a Bergamo ma Gasperini lo sta utilizzando come se fosse in squadra da più tempo. LEGGI ANCHE: Manchester United – Atalanta, quante assenze per Gasperini! LEGGI ANCHE: Fiorentina, Castrovilli migliora: fissata la data ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo leindiscrezioni l’è pronta ad arretrare Marten De Roon in difesa al posto dell’infortunato Rafael Toloi. Il giocatore olandese è polivalente e non avrebbe grossi problemi a ricoprire quel ruolo anche in una partita così importante. De Roon,Al suo posto a centrocampo ci sarebbe un altro olandese A centrocampo sarebbe Teun Kopmeiners a prender il posto di Marten De Roon. L’ex AZ è arrivato solo nell’ultimo giorno di mercato a Bergamo malo sta utilizzando come se fosse inda più tempo. LEGGI ANCHE:, quante assenze per! LEGGI ANCHE: Fiorentina, Castrovilli migliora: fissata la data ...

