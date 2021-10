Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: ci sarebbero dei finanziamenti dal #Venezuela di #Chavez al #Movimento5stelle e i principali quotidiani… - Ettore_Rosato : Ci eravamo sempre chiesti come mai c'era una difesa a spada tratta di Chavez da parte del Movimento 5 Stelle, mentr… - ilriformista : Le accuse di Hugo Carvajal sui presunti finanziamenti illeciti al Movimento 5 Stelle in un documento consegnato al… - LucaBurnout : RT @SecolodItalia1: Venezuela, ex-capo 007: «Da Chavez milioni di dollari al M5S». Ma Casaleggio Jr smentisce - SecolodItalia1 : Venezuela, ex-capo 007: «Da Chavez milioni di dollari al M5S». Ma Casaleggio Jr smentisce -

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela capo

... gli Stati Uniti sostenevano che Carvajal avesse coordinato il trasporto di oltre 5,6 tonnellate di cocaina destinate al mercato dalattraverso il Messico. Carvajal, exdella Direzione ...Exintelligence: "Da Chavez e Maduro soldi al Movimento" Néstor Kirchner in Argentina, Evo Morales in Bolivia, Lula Da Silva in Brasile, Fernando Lugo in Paraguay, Ollanta Humala in ...Non è una sorpresa che ancora una volta i destini del regime venezuelano e del Movimento 5 Stelle si incrocino. Nel tentativo di evitare di fare la stessa fine dell’imprenditore Alex Saab, già in mano ...Tre giudici del tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional hanno dato il loro nulla osta per l'estradizione negli Stati Uniti di Hugo Armando Carvajal, alias 'El Pollo', ex capo dell'intelligence vene ...