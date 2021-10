Venezia, domani Johnsen si opera alla caviglia: rischia un lungo stop (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Avrà luogo giovedì l'intervento chirurgico esplorativo alla caviglia destra di Johnsen. I medici verificheranno se il giocatore, uscito infortunato durante la partita con la Fiorentina, si è lesionato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Avrà luogo giovedì l'intervento chirurgico esplorativodestra di. I medici verificheranno se il giocatore, uscito infortunato durante la partita con la Fiorentina, si è lesionato ...

Advertising

stefi_bert : RT @FrederickRolfe: #Venezia Dalle nebbie dell’amministrazione #Brugnaro si esce ritrovando una visione politica in cui gli interessi legi… - FrederickRolfe : #Venezia Dalle nebbie dell’amministrazione #Brugnaro si esce ritrovando una visione politica in cui gli interessi… - TavoliVenezia : RT @LuigiBrugnaro: #MODA ?? Domani iniziano le sfilate della #VeniceFashionWeek! ??Nei palazzi di #Venezia tornano i défilé per presentare i… - ComuneDolo : ????Domani, giovedì 21 ottobre, alle ore 21.00 nel Duomo S. Rocco di #Dolo un #concerto con gli studenti del Conserva… - TuttoFanta : ??#VENEZIA: domani #Johnsen sarà sottoposto a un intervento chirurgico esplorativo per verificare meglio le condizio… -