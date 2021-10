Vaccino covid, rilasciavano esenzioni senza autorizzazione: denunciati 4 medici (Di mercoledì 20 ottobre 2021) rilasciavano esenzioni al Vaccino covid senza autorizzazione. I Carabinieri del Nas di Catania hanno deferito all’autorità giudiziaria 4 medici operanti nella provincia. L’indagine trae origine dalle verifiche condotte nell’ambito delle attività di controllo che i militari stanno conducendo presso gli Hub del territorio etneo, per accertare la corretta applicazione delle procedure finalizzate al rilascio del Green pass. L’attenzione è stata estesa sulla documentazione sanitaria non ancora evasa, presentata da numerosi cittadini che hanno chiesto l’esenzione alla vaccinazione, corredata da certificazioni mediche non rilasciate da medici Vaccinatori secondo le vigenti disposizioni emanate dal Ministero della Salute, bensì da medici di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021)al. I Carabinieri del Nas di Catania hanno deferito all’autorità giudiziaria 4operanti nella provincia. L’indagine trae origine dalle verifiche condotte nell’ambito delle attività di controllo che i militari stanno conducendo presso gli Hub del territorio etneo, per accertare la corretta applicazione delle procedure finalizzate al rilascio del Green pass. L’attenzione è stata estesa sulla documentazione sanitaria non ancora evasa, presentata da numerosi cittadini che hanno chiesto l’esenzione alla vaccinazione, corredata da certificazioni mediche non rilasciate daVaccinatori secondo le vigenti disposizioni emanate dal Ministero della Salute, bensì dadi ...

Advertising

RobertoBurioni : Colin Powell aveva un grave cancro del sistema immunitario ed è morto di COVID nonostante fosse vaccinato. Questo c… - giorgio_gori : Da epicentro della pandemia a cuore delle vaccinazioni: #Bergamo supera il 92% di prime dosi. Chi ha visto in facci… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, ok dell’Ema al preparato Pfizer pronto all’uso che si conserva in frigo: verrà prodotto anche in Ita… - RobertoAli20 : RT @Leonard14___: Taiwan: il numero dei morti per vaccino ha superato il numero di morti per covid. - mihirdjin : RT @MartinKeufaver: La soluzione per uscirne: niente greenpass, fine di ogni restrizione, chi ha paura del covid sta a casa e percepisce Rd… -