Vaccino Covid, la sentenza del Consiglio di Stato: "Legittimo l'obbligo per il personale sanitario"

È legittimo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata oggi, ha respinto l'istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti e altri operatori sanitari della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, non ancora vaccinati contro Covid-19, confermando l'obbligo vaccinale, così come previsto per il personale sanitario dal decreto legge dell'aprile scorso. L'articolo 4, infatti, dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, e comunque non ...

