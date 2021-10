Vaccino Covid in gravidanza e allattamento: è fondamentale fare la seconda dose (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono diversi gli studi scientifici che hanno evidenziato l’importanza, durante la gravidanza e in fase di allattamento, del Vaccino Covid per salvaguardare la salute della donna e del bambino. Da quando è iniziata la campagna vaccinale sono molte le mamme e le donne in dolce attesa che si sono sottoposte a vaccinazione anti-Covid ed è per tale motivo che un nuovo studio evidenzia l’importanza della seconda dose per tali soggetti. NewsInformazioni Vaccini Covid e fake news: le risposte dell'Iss su gravidanza, fertilità e aborto Le 4 notizie infondate smentite dall'Istituto Superiore della Sanità (Iss) sui vaccini anti Covid e i possibili effetti collaterali su ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono diversi gli studi scientifici che hanno evidenziato l’importanza, durante lae in fase di, delper salvaguardare la salute della donna e del bambino. Da quando è iniziata la campagna vaccinale sono molte le mamme e le donne in dolce attesa che si sono sottoposte a vaccinazione anti-ed è per tale motivo che un nuovo studio evidenzia l’importanza dellaper tali soggetti. NewsInformazioni Vaccinie fake news: le risposte dell'Iss su, fertilità e aborto Le 4 notizie infondate smentite dall'Istituto Superiore della Sanità (Iss) sui vaccini antie i possibili effetti collaterali su ...

Advertising

giorgio_gori : Da epicentro della pandemia a cuore delle vaccinazioni: #Bergamo supera il 92% di prime dosi. Chi ha visto in facci… - RobertoBurioni : E' legittimo l'obbligo di vaccino anti-COVID per il personale sanitario. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che… - RobertoBurioni : Colin Powell aveva un grave cancro del sistema immunitario ed è morto di COVID nonostante fosse vaccinato. Questo c… - Armandoann4 : @La7tv Taiwan: il numero dei morti per vaccino ha superato il numero di morti per covid. - Antonio73ac : RT @AlexGiudetti: Facebook è in GRANDI GUAI. È stato appena scoperto che i Fat-Checkers del vaccino contro il Covid di Facebook sono fina… -