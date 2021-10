Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino o ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose dio ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

giorgio_gori : Da epicentro della pandemia a cuore delle vaccinazioni: #Bergamo supera il 92% di prime dosi. Chi ha visto in facci… - RobertoBurioni : E' legittimo l'obbligo di vaccino anti-COVID per il personale sanitario. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che… - RobertoBurioni : Colin Powell aveva un grave cancro del sistema immunitario ed è morto di COVID nonostante fosse vaccinato. Questo c… - serenel14278447 : Covid, New York supera tutti: via i tamponi e vaccino obbligatorio per i dipendenti pubblici - milenaguerrini1 : RT @Leonard14___: Taiwan: il numero dei morti per vaccino ha superato il numero di morti per covid. -