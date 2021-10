Vaccino Covid, boom di terze dosi: presto l’allargamento della platea (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Meno di una settimana dopo il decreto del Governo Draghi sull’obbligo di Green Pass al lavoro sembra annullato l’effetto sulle vaccinazioni. Non cresce più, infatti, il numero dei cittadini che sceglie di assumere almeno la prima dose di siero anti Covid-19 per scaricare poi il certificato verde. Due giorni fa, il 18 ottobre, si è raggiunta la cifra record di nuovi Pass scaricati: circa un milione. Di questi, però soltanto 130mila erano frutto di nuove vaccinazioni, gli altri di tamponi in farmacia o dal medico, che però scadono ogni due o tre giorni, a seconda che siano rapidi o molecolari. terze dosi e tamponi in farmacia A fronte di tutto questo, crescono invece sensibilmente i booster, ossia le terze dosi di Vaccino anti Covid. Avviate esattamente un mese fa per i ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Meno di una settimana dopo il decreto del Governo Draghi sull’obbligo di Green Pass al lavoro sembra annullato l’effetto sulle vaccinazioni. Non cresce più, infatti, il numero dei cittadini che sceglie di assumere almeno la prima dose di siero anti-19 per scaricare poi il certificato verde. Due giorni fa, il 18 ottobre, si è raggiunta la cifra record di nuovi Pass scaricati: circa un milione. Di questi, però soltanto 130mila erano frutto di nuove vaccinazioni, gli altri di tamponi in farmacia o dal medico, che però scadono ogni due o tre giorni, a seconda che siano rapidi o molecolari.e tamponi in farmacia A fronte di tutto questo, crescono invece sensibilmente i booster, ossia ledianti. Avviate esattamente un mese fa per i ...

