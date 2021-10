Vaccino a produzione italiana, un passo verso il futuro. Parla Guido Rasi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 18 ottobre l’Ema ha autorizzato l’infialamento del Vaccino prodotto da Pfizer- BioNTech presso uno stabilimento di Monza, gestito da Patheon Italia SpA, e uno di Anagni, gestito da Catalent Anagni SRL. Ha approvato inoltre una nuova formulazione che prevede migliori opzioni di stoccaggio, trasporto e logistica per la distribuzione e la somministrazione del Vaccino. È un passaggio importante per la produzione farmaceutica italiana. Ne abbiamo Parlato con l’ex- presidente di Ema e consigliere scientifico del commissario Figliuolo, il prof. Guido Rasi, che ci ha spiegato quanta strada l’Italia debba ancora compiere (tanta) e cosa cambia, se qualcosa cambia, da ora in poi. Il premier Draghi si è espresso più volte sulla necessità di aumentare la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 18 ottobre l’Ema ha autorizzato l’infialamento delprodotto da Pfizer- BioNTech presso uno stabilimento di Monza, gestito da Patheon Italia SpA, e uno di Anagni, gestito da Catalent Anagni SRL. Ha approvato inoltre una nuova formulazione che prevede migliori opzioni di stoccaggio, trasporto e logistica per la distribuzione e la somministrazione del. È un passaggio importante per lafarmaceutica. Ne abbiamoto con l’ex- presidente di Ema e consigliere scientifico del commissario Figliuolo, il prof., che ci ha spiegato quanta strada l’Italia debba ancora compiere (tanta) e cosa cambia, se qualcosa cambia, da ora in poi. Il premier Draghi si è espresso più volte sulla necessità di aumentare la ...

Advertising

LTByronoriginal : RT @LiaColombo1: Domanda: come ha fatto #AstraZeneca a produrre il vaccino COVID-19 nel luglio del 2018, prima ancora che la malattia fosse… - marpipro : @confundustria Gentili Padroni dei Mezzi di Produzione, vorrei sapere se è vero che il vaccino apre le porte dell'i… - cronache_s : Due nuovi siti di produzione in Italia e nuova formulazione per il #vaccino #BioNTech #Pfizer - Cronache di Scienz… - angelopiemo : Due nuovi siti di produzione in Italia e nuova formulazione per il vaccino BioNTech/Pfizer - dafne1967 : @SuperStufo @chiquez78 @molumbe !?il siero di latte vaccino??? Ma per favore. Il vaccino tende a stimolare la produ… -