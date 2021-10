Vaccinazioni, Draghi: 'Grazie agli italiani che non hanno esitato, risultati soddisfacenti' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Migranti, campagna vaccinale, approccio in caso di altre pandemie e transizione ecologica. C'è un po' di tutto nel discorso del premier Mario Draghi in Senato in vista del Consiglio europeo. ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Migranti, campagna vaccinale, approccio in caso di altre pandemie e transizione ecologica. C'è un po' di tutto nel discorso del premier Marioin Senato in vista del Consiglio europeo. ...

Advertising

infoitinterno : Vaccinazioni, Draghi: “Grazie agli italiani che non hanno esitato, risultati soddisfacenti” - lanuovariviera : Vaccinazioni, la soddisfazione di Draghi: 'Italia sopra la media europea' - RaiStudio24 : Vi aspettiamo a #Studio24, alle 9:45 su @RaiNews, con i nostri ospiti per parlare di: #GreenpassObbligatorio… - anna30048679 : @Sonosempreio20 @Puupy100000 In tutte le scuole. Allora ho detto alla preside che quando dovevamo votare lo schifo… - bell1nandrea : @dellimellow In quella di draghi le vaccinazioni si fanno e imao vaccini > treni . E comunque i treni arrivavano gi… -