Usa, pronto il piano della Casa Bianca per vaccinare contro il Covid i bambini dai 5 agli 11 anni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il piano della Casa Bianca per la vaccinazione anti-Covid dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, già a partire dal prossimo mese di novembre, è pronto. A mancare, al momento, è l’autorizzazione della Food and Drug Administration (Fda) sul preparato Pfizer – BioNTech. La decisione è attesa nelle prossime due settimane. Nel frattempo, l’amministrazione Biden si è portata avanti con il lavoro e ha annunciato, in una nota, «un piano per garantire che il vaccino possa essere rapidamente distribuito e reso disponibile in modo conveniente ed equo alle famiglie di tutto il Paese». Dopo il via libera dell’Fda, le dosi di vaccino verranno distribuite in tutto il Paese. La platea è di circa 28 milioni di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilper la vaccinazione anti-deidi età compresa tra i 5 e gli 11, già a partire dal prossimo mese di novembre, è. A mancare, al momento, è l’autorizzazioneFood and Drug Administration (Fda) sul preparato Pfizer – BioNTech. La decisione è attesa nelle prossime due settimane. Nel frattempo, l’amministrazione Biden si è portata avanti con il lavoro e ha annunciato, in una nota, «unper garantire che il vaccino possa essere rapidamente distribuito e reso disponibile in modo conveniente ed equo alle famiglie di tutto il Paese». Dopo il via libera dell’Fda, le dosi di vaccino verranno distribuite in tutto il Paese. La platea è di circa 28 milioni di ...

