Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 20/10/21 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E ieri con Isabella Ricci hanno scoperto che chi partecipa al Trono over non disdegna follower e visibilità, e oggi con Noemi Baratto hanno scoperto che le ragazzine che vanno a Uomini e Donne mirano a lavorare nel mondo dello spettacolo e a fare le influencer, se tanto mi da tanto domani scopriranno che acqua, farina e lievito permettono di fare il pane. Che polemica idiota, veramente. Dopo 20 anni di Uomini e Donne a dover sentire ancora sti discorsi mi cadono le ovaie, giuro. ‘Mi hai raccontato tutto di te, questa cosa non me l’hai detta, sono arrabbiato, ci ho pensato tutta la settimana‘: Ma di che parliamo? Cioè a parte che le ragazze acqua e sapone della porta accanto, restano nella porta accanto e non vanno di certo a bussare alla porta degli Elios ,ma poi, sinceramente, ma che cacchio doveva dirgli Noemi a ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E ieri con Isabella Ricci hanno scoperto che chi partecipa al Trono over non disdegna follower e visibilità, e oggi con Noemi Baratto hanno scoperto che le ragazzine che vanno amirano a lavorare nel mondo dello spettacolo e a fare le influencer, se tanto mi da tanto domani scopriranno che acqua, farina e lievito permettono di fare il pane. Che polemica idiota, veramente. Dopo 20 anni dia dover sentire ancora sti discorsi mi cadono le ovaie, giuro. ‘Mi hai raccontato tutto di te, questa cosa non me l’hai detta, sono arrabbiato, ci ho pensato tutta la settimana‘: Ma di che parliamo? Cioè a parte che le ragazze acqua e sapone della porta accanto, restano nella porta accanto e non vanno di certo a bussare alla porta degli Elios ,ma poi, sinceramente, ma che cacchio doveva dirgli Noemi a ...

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - Noiconsalvini : ++ ???? REDDITO DI CITTADINANZA A UOMINI E DONNE DEI CLAN PER 900 MILA EURO ++ - elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - alianobarbini : RT @ItaliaViva: #imprese, @elenabonetti : 'Più percorsi meritocratici, uomini e donne competano alla pari' - itsbettabitch : 'eh ma le terf' eh sticazzi? Non mi sono mai permessa (e ci mancherebbe altro) di insultare una persona trans (anch… -