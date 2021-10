Uomini e Donne: anticipazioni oggi, 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Cosa succederà oggi, 20 ottobre, nella nuova puntata di Uomini e Donne? Sembra che i protagonisti della puntata saranno di nuovo quelli del Trono Over e in particolare Ida Platano e Marcello, Armando Incarnato e Marika. Scopriamone insieme di più! oggi, mercoledì 20 ottobre, alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Visto il sempre crescente interesse del pubblico verso il Trono Over anche oggi il dating show dovrebbe trattare delle conoscenze tra le dame e i cavalieri. Ieri abbiamo assistito alla romantica esterna tra Gemma Galgani e Costabile, che si sono scambiati una serie di passionali baci ma anche alla lite tra Armando e Incarnato e Isabella Ricci, il cui atteggiamento non è stato gradito da ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Cosa succederà, 20, nella nuova puntata di? Sembra che i protagonisti della puntata saranno di nuovo quelli del Trono Over e in particolare Ida Platano e Marcello, Armando Incarnato e Marika. Scopriamone insieme di più!, mercoledì 20, alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di. Visto il sempre crescente interesse del pubblico verso il Trono Over ancheil dating show dovrebbe trattare delle conoscenze tra le dame e i cavalieri. Ieri abbiamo assistito alla romantica esterna tra Gemma Galgani e Costabile, che si sono scambiati una serie di passionali baci ma anche alla lite tra Armando e Incarnato e Isabella Ricci, il cui atteggiamento non è stato gradito da ...

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - ItaliaViva : #imprese, @elenabonetti : 'Più percorsi meritocratici, uomini e donne competano alla pari' - elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - SunshineMarcoB : Katia è la Stephanie Forrester della Casa. Ha un suo codice morale e una sua integrità. Ma è parziale nei giudizi.… - Ivanbellavista2 : “Gli uomini guardano le donne per vederle; le donne guardano gli uomini per essere viste.” -