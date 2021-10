Uomini e Donne anticipazioni, Costabile e Gemma Galgani si sono lasciati: i motivi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Uomini e Donne riportano una nuova delusione amorosa per Gemma Galgani. La storia tra la dama del trono over e il cavaliere pugliese, che sembrava promettere molto bene dopo i baci appassionati andati in onda questa settimana, si sarebbe infatti già conclusa per volere di lui. Non manca chi, come Tina Cipollari, sostiene invece che in realtà stia stata Gemma a farsi lasciare pur di non uscire dalla trasmissione. Uomini e Donne, tra Costabile e Gemma Galgani è già finita Quello tra Gemma Galgani e il nuovo cavaliere del trono over Costabile sembrava il classico colpo di fulmine che prometteva, se ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Leriguardanti l’ultima registrazione diriportano una nuova delusione amorosa per. La storia tra la dama del trono over e il cavaliere pugliese, che sembrava promettere molto bene dopo i baci appassionati andati in onda questa settimana, si sarebbe infatti già conclusa per volere di lui. Non manca chi, come Tina Cipollari, sostiene invece che in realtà stia stataa farsi lasciare pur di non uscire dalla trasmissione., traè già finita Quello trae il nuovo cavaliere del trono oversembrava il classico colpo di fulmine che prometteva, se ...

