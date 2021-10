Unep | “La finanza si muove verso il taglio delle emissioni serra | i governi no”

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sul climabatte2 a 0. Le istituzioni finanziarie hanno cominciato a fare i conti ricalibrando costi e pericoli. Hanno inserito nelle loro valutazioni il rischio climatico. E hanno dedotto che è meglio mettere un po’ più di soldi sulle fonti rinnovabili e un po’ meno sui combustibili fossili. In base alla pura logica di un prudente impiego del denaro, che eviti investimenti che si potrebbero rivelare fallimentari nel medio periodo, hanno avviato il processo di decarbonizzazione chiesto, in nome dell’etica, dai Fridays for Future. I, che dovrebbero guardare lontano ma che spesso hanno lo sguardo rivolto a elezioni vicine, continuano invece sulla vecchia strada: danno più soldi a carbone, petrolio e gas che a vento, sole e biomasse. Preferiscono non toccare vecchi equilibri consolidati. Il risultato di questo ...