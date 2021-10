Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva accusata dell'omicidio di Velasco? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non si placherà l'attenzione del commissario Mendez nei confronti di Genoveva Salmeron, come segnalano le anticipazioni spagnole di Una Vita. Tutto comincerà quando la terribile dark lady di Acacias si maccherà dell'ennesimo crimine con la complicità di Laura. Quest'ultima, sorpresa da Genoveva al capezzale di Felipe intenta a dargli il colpo di grazia per volere di Velasco, sarà costretta a confessare alla donna le sue reali intenzioni a causa del ricatto dell'avvocato che le ha dato ordine di uccidere l'Alvarez Hermoso altrimenti avrebbe fatto del male alla sorella Lorenza, ricoverata in clinica. La Salmeron andrà su tutte le furie e, a sua volta, si appresterà ad uccidere Javier stipulando un'alleanza con la domestica. Poco dopo, infatti, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non si placherà l'attenzione del commissario Mendez nei confronti diSalmeron, come segnalano ledi Una. Tutto comincerà quando la terribile dark lady di Acacias si maccherà'ennesimo crimine con la complicità di Laura. Quest'ultima, sorpresa daal capezzale di Felipe intenta a dargli il colpo di grazia per volere di, sarà costretta a confessare alla donna le sue reali intenzioni a causa del ricatto'avvocato che le ha dato ordine di uccidere l'Alvarez Hermoso altrimenti avrebbe fatto del male alla sorella Lorenza, ricoverata in clinica. La Salmeron andrà su tutte le furie e, a sua volta, si appresterà ad uccidere Javier stipulando un'alleanza con la domestica. Poco dopo, infatti, ...

