Una Vita Anticipazioni 21 ottobre 2021: Sabina e Roberto, ancora mistero intorno all'affare del Nuovo Secolo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 21 ottobre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che conosceremo finalmente i due possibili acquirenti del Nuovo Secolo, intorno a loro però, continuerà ad aleggiare un certo mistero. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 21su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che conosceremo finalmente i due possibili acquirenti dela loro però, continuerà ad aleggiare un certo

Advertising

gualtierieurope : Voglio davvero ringraziare tutte le romane e i romani. Io sarò il sindaco di tutti. Il sindaco di tutta la città! D… - SeaWatchItaly : Oggi l'equipaggio di #Seabird è stato ancora testimone di un respingimento illegale. Una barca è stata abbordata… - FBiasin : Lontano da casa. Dagli affetti. In un Paese che al caldo asfissiante alterna piogge torrenziali. Una lotta infinita… - peppolinaa : RT @Federic1910: Raffaella e Francesca: “noi abbiamo un pezzo di vita da raccontare lei no” ma chi cazzo siete? ognuno ha il suo vissuto e… - Smile_Isa7 : @Silvia42035429 @TheBursimiyy come NO! ha cucinato e lavato piatti anche altre volte! Capisco che non puoi guardare… -