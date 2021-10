Una vita: Anabel come prende il matrimonio di Felicia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le anticipazioni di Una vita relative all’appuntamento di oggi svelano che Felicia deciderà di sposare Marcos Felicia decide di vendere il ristoranteUna nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Una vita. La serie spagnola oggi 20 ottobre va in onda con un nuovo appuntamento e le anticipazioni ci svelano che Felicia deciderà di sposare Marcos. La ristoratrice, dopo un lungo corteggiamento da parte dell’uomo ha capito che è sola e vuole darsi una seconda possibilità. Questo le porterà a prendere una decisione importante sul lavoro, ovvero vendere la locanda. LEGGI ANCHE —> Beautiful: Steffy punta il coltello contro tutti i presenti Intanto, Marcos confessa la sua scelta ad Anabel e la ragazza sarà contenta di essere la nuova sorella di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le anticipazioni di Unarelative all’appuntamento di oggi svelano chedeciderà di sposare Marcosdecide di vendere il ristoranteUna nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Una. La serie spagnola oggi 20 ottobre va in onda con un nuovo appuntamento e le anticipazioni ci svelano chedeciderà di sposare Marcos. La ristoratrice, dopo un lungo corteggiamento da parte dell’uomo ha capito che è sola e vuole darsi una seconda possibilità. Questo le porterà are una decisione importante sul lavoro, ovvero vendere la locanda. LEGGI ANCHE —> Beautiful: Steffy punta il coltello contro tutti i presenti Intanto, Marcos confessa la sua scelta ade la ragazza sarà contenta di essere la nuova sorella di ...

Advertising

gualtierieurope : Voglio davvero ringraziare tutte le romane e i romani. Io sarò il sindaco di tutti. Il sindaco di tutta la città! D… - SeaWatchItaly : Oggi l'equipaggio di #Seabird è stato ancora testimone di un respingimento illegale. Una barca è stata abbordata… - FBiasin : Lontano da casa. Dagli affetti. In un Paese che al caldo asfissiante alterna piogge torrenziali. Una lotta infinita… - alelittlethings : ok curiouscat mi dice che ho oltre 1000 domande ma poi non ne ho neanche una riassunto della mia vita che mi illude - semibacialsole : RT @giuau: Lo so che sto dicendo una banalità ma a me sta cosa che dovrò vivere in funzione del weekend per il resto della mia vita fa veni… -