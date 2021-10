“Una piccola impresa meridionale”: ‘Spretati, prostitute e cornuti’ santificati da Papaleo stasera in tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ja Mà, vedrai che tutt s’aggiust“, “Ma vafangul!”. Nella Puglia baciata dal sole, e apostrofata dal suo accento genuino e meridionale, un vecchio faro in disuso custodisce segreti inconfessabili. Non una luce nella notte buia, ma un rifugio per anime vaganti e stravaganti. stasera in tv “Una piccola impresa meridionale“, cazzuola e cemento a ristrutturare le crepe dell’animo. Don Costantino (Rocco Papaleo), è un ex prete. Colpa dell’amore. “Mi so spretato“, lo dice chiaramente alla madre. Che tra pianti inconsolabili, per coprire la vergogna della sua svestizione, lo confina nel vecchio rudere, il faro di famiglia, nel paese Natale del prelato. La solitudine che porta consiglio dura poco. Quella torretta a confine con il mare, attira altri sventurati: Arturo ‘il cornuto’ (Riccardo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ja Mà, vedrai che tutt s’aggiust“, “Ma vafangul!”. Nella Puglia baciata dal sole, e apostrofata dal suo accento genuino e, un vecchio faro in disuso custodisce segreti inconfessabili. Non una luce nella notte buia, ma un rifugio per anime vaganti e stravaganti.in tv “Una“, cazzuola e cemento a ristrutturare le crepe dell’animo. Don Costantino (Rocco), è un ex prete. Colpa dell’amore. “Mi so spretato“, lo dice chiaramente alla madre. Che tra pianti inconsolabili, per coprire la vergogna della sua svestizione, lo confina nel vecchio rudere, il faro di famiglia, nel paese Natale del prelato. La solitudine che porta consiglio dura poco. Quella torretta a confine con il mare, attira altri sventurati: Arturo ‘il cornuto’ (Riccardo ...

