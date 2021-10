Un tuffo sci fi per i Coldplay

Leggi su ilmanifesto

Dai tempi delle atmosfere malinconiche ed eteree del loro album d'esordio, Parachutes, sono trascorsi oltre vent'anni, e i quattro ragazzotti londinesi che frequentavano lo stesso college hanno visto trasformare radicalmente esistenze e poi destini musicali. Ora Chris Martin & Co veleggiano – almeno prima del Covid – fra tour mondiali in stadi ovunque sold out e album pronti a scalare le classifiche. Music of the Spheres è il loro nono progetto e Martin (scherzosamente?) ha affermato che «al dodicesimo smetteremo, …