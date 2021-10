Un progetto per mettere al riparo la smart home da ospiti indesiderati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ifa 2018 (Getty Images)“Alexa, svegliami domani alle 7.00 con la nona sinfonia di Beethoven”. “Ehi Google, chiama mia madre”. Gli home assistant sono i dispositivi più intimi tra quelli che abbiamo in casa. Ed è probabile che ci conoscano meglio di chiunque altro, perché sono in grado di incrociare una montagna di dati ma poi, con estrema naturalezza, anche di consigliarci sulle scelte migliori, compresi gli acquisti. Comodità, efficienza, accoglienza e coccola. La smart home è così. Bello, vero? Se non fosse che è un castello sì, ma di carte, a rischio attacco informatico. Qualche tempo fa, la rivista Which? dell’Associazione inglese dei consumatori ha realizzato un test con una finta smart home piena di dispositivi connessi e ha aspettato per vedere cosa sarebbe accaduto. In una settimana la ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ifa 2018 (Getty Images)“Alexa, svegliami domani alle 7.00 con la nona sinfonia di Beethoven”. “Ehi Google, chiama mia madre”. Gliassistant sono i dispositivi più intimi tra quelli che abbiamo in casa. Ed è probabile che ci conoscano meglio di chiunque altro, perché sono in grado di incrociare una montagna di dati ma poi, con estrema naturalezza, anche di consigliarci sulle scelte migliori, compresi gli acquisti. Comodità, efficienza, accoglienza e coccola. Laè così. Bello, vero? Se non fosse che è un castello sì, ma di carte, a rischio attacco informatico. Qualche tempo fa, la rivista Which? dell’Associazione inglese dei consumatori ha realizzato un test con una fintapiena di dispositivi connessi e ha aspettato per vedere cosa sarebbe accaduto. In una settimana la ...

