Un Posto al Sole sostituito? I rumor. Ma domani si festeggia un traguardo importante (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un Posto al Sole: indiscrezione shock per i fan della soap partenopea! Potrebbe essere sostituita! Da quale programma? Le vicende di Palazzo Palladini ci saranno ancora o finiranno? Ora vi raccontiamo tutto! Un Posto al Sole sostituito da Lucia Annunziata? Ieri, martedì 19 ottobre, il sito “Dagospia” di Roberto D’Agostino ha annunciato che un nuovo programma dedicato all’informazione e condotto da Lucia Annunziata, potrebbe sostituire la soap di RAI 3 alle 20:30. Lo avrebbe deciso l’amministratore delegato della rete Carlo Fuortes (già contestato negli ultimi tempi per aver chiesto l’aumento del canone). I competitor dell’Annunziata sarebbero così “Stasera Italia” su Rete 4, “Otto e Mezzo” di Lilli Gruber su La7 e “Tg2 Post” di Manuela Moreno, in onda ovviamente su RAI 2, subito dopo il telegiornale ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unal: indiscrezione shock per i fan della soap partenopea! Potrebbe essere sostituita! Da quale programma? Le vicende di Palazzo Palladini ci saranno ancora o finiranno? Ora vi raccontiamo tutto! Unalda Lucia Annunziata? Ieri, martedì 19 ottobre, il sito “Dagospia” di Roberto D’Agostino ha annunciato che un nuovo programma dedicato all’informazione e condotto da Lucia Annunziata, potrebbe sostituire la soap di RAI 3 alle 20:30. Lo avrebbe deciso l’amministratore delegato della rete Carlo Fuortes (già contestato negli ultimi tempi per aver chiesto l’aumento del canone). I competitor dell’Annunziata sarebbero così “Stasera Italia” su Rete 4, “Otto e Mezzo” di Lilli Gruber su La7 e “Tg2 Post” di Manuela Moreno, in onda ovviamente su RAI 2, subito dopo il telegiornale ...

Advertising

Salvatore_984 : RT @petite_viviana: Un posto al sole alle 18.30 non s'affronta. Non toglieteci questa mezz'oretta di relax al giorno! Di talk show ne abbia… - PasqualeMarro : #Soap opera #Unpostoalsole: ci vogliono fare fuori - Ruggero1991 : @LaCapone_MC Per fortuna anche da noi, ma quando salivo a Brescia da mia zia, per esempio, era fisso un posto al so… - VesuvioLive : Un Posto al Sole compie 25 anni, De Luca: “Siete la migliore testimonianza di Napoli” - Ruggero1991 : Un posto al sole compie 25 anni e ciò mi fa capire che mi sto facendo vecchio porca troia. -