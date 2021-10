Un Posto al Sole, la bomba dopo il cambio di orario: chiude i battenti? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un Posto al Sole, bomba per la storica soap di Rai 3 dopo l’annuncio del cambio di orario: chiude i battenti? La sigla di Un Posto al SoleUn Posto al Sole smetterà di andare in onda? Si rincorrono voci sempre più insistenti a riguardo, a scatenare il panico in queste ore è stata una soffiata di Dagospia. Ormai da tempo si parla di una fine molto vicina della soap di Rai 3 anche se al momento non si sa ancora nulla di ufficiale. Roberto D’Agostino ha lanciato una nuova indiscrezione: il nuovo amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes, vorrebbe dare più spazio al nuovo talk di Lucia Annunziata proprio nella fascia oraria in cui Rai 3 manda in onda Un Posto al ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unalper la storica soap di Rai 3l’annuncio deldi? La sigla di UnalUnalsmetterà di andare in onda? Si rincorrono voci sempre più insistenti a riguardo, a scatenare il panico in queste ore è stata una soffiata di Dagospia. Ormai da tempo si parla di una fine molto vicina della soap di Rai 3 anche se al momento non si sa ancora nulla di ufficiale. Roberto D’Agostino ha lanciato una nuova indiscrezione: il nuovo amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes, vorrebbe dare più spazio al nuovo talk di Lucia Annunziata proprio nella fascia oraria in cui Rai 3 manda in onda Unal ...

