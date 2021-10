Un posto al sole, cambio orario: Patrizio Rispo lancia un appello ai fan (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da qualche giorno, i fan di Un posto al sole sono in agitazione a causa di un probabile cambio orario. Sembra, infatti, che i vertici Rai stiano pensando di spostare la soap opera napoletana alle 18:30. L'attore Patrizio Rispo ha rotto il silenzio e ha lanciato un appello ai telespettatori. Un posto al sole cambia orario: parla Patrizio Rispo A lanciare l'indiscrezione che sta facendo tremare i fan di Un posto al sole è stato Dagospia. Secondo il portale di Roberto D'Agostino, i vertici Rai starebbero pensando di far retrocedere la soap opera partenopea al pomeriggio. Attualmente, Upas occupa la fascia oraria che va ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da qualche giorno, i fan di Unalsono in agitazione a causa di un probabile. Sembra, infatti, che i vertici Rai stiano pensando di spostare la soap opera napoletana alle 18:30. L'attoreha rotto il silenzio e hato unai telespettatori. Unalcambia: parlare l'indiscrezione che sta facendo tremare i fan di Unalè stato Dagospia. Secondo il portale di Roberto D'Agostino, i vertici Rai starebbero pensando di far retrocedere la soap opera partenopea al pomeriggio. Attualmente, Upas occupa la fascia oraria che va ...

