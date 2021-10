Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 25-29 Ottobre 2021: Mattia, l’Aggressore di Susanna! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 25 a venerdì 29 Ottobre 2021 e anteprime prossime storyline. Mattia nel mirino… Anticipazioni Un Posto al Sole: Susanna, risvegliatasi dal coma, non riesce ancora a ricordare il volto del suo aggressore. Ad un tratto, però, tutti i sospetti si concentrano sul rider Mattia! Tra Rossella e Riccardo c’è sempre più intesa, mentre Alberto spera di riconquistare Clara! Serena ricoverata d’urgenza per il parto! Upas è di nuovo con noi per regalarci intense emozioni! Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla trama delle Puntate trasmesse da lunedì 25 Ottobre a venerdì 29 ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)UnalTramada lunedì 25 a venerdì 29e anteprime prossime storyline.nel mirino…Unal: Susanna, risvegliatasi dal coma, non riesce ancora a ricordare il volto del suo aggressore. Ad un tratto, però, tutti i sospetti si concentrano sul rider! Tra Rossella e Riccardo c’è sempre più intesa, mentre Alberto spera di riconquistare Clara! Serena ricoverata d’urgenza per il parto! Upas è di nuovo con noi per regalarci intense emozioni! LeUnal, sulla trama delletrasmesse da lunedì 25a venerdì 29 ...

