Un posto al sole, anticipazioni 20 ottobre: il ritorno di Speranza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ad Un posto al sole, come rivelano le anticipazioni di oggi, mercoledì 20 ottobre, l'attenzione si concentrerà su Silvia Graziani e sulla sua crisi, ma anche sul ritorno inaspettato di Speranza. La moglie di Michele da molti mesi ha intrapreso una relazione extraconiugale con Giancarlo, un cliente del Vulcano che ha iniziato a corteggiarla con garbo e discrezione fino a proporle di frequentare insieme un cineforum. La donna, a sua volta, ha provato a coinvolgere il marito pregandolo di accompagnarla al cinema, ma lui ha sempre rifiutato, preso dalla sua disoccupazione e dalle lezioni di giornalismo online che ha iniziato ad impartire per arrotondare. Con il tempo, Silvia e Giancarlo si sono molto avvicinati e hanno cominciato a frequentarsi con assiduità. In seguito, Michele ha ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ad Unal, come rivelano ledi oggi, mercoledì 20, l'attenzione si concentrerà su Silvia Graziani e sulla sua crisi, ma anche sulinaspettato di. La moglie di Michele da molti mesi ha intrapreso una relazione extraconiugale con Giancarlo, un cliente del Vulcano che ha iniziato a corteggiarla con garbo e discrezione fino a proporle di frequentare insieme un cineforum. La donna, a sua volta, ha provato a coinvolgere il marito pregandolo di accompagnarla al cinema, ma lui ha sempre rifiutato, preso dalla sua disoccupazione e dalle lezioni di giornalismo online che ha iniziato ad impartire per arrotondare. Con il tempo, Silvia e Giancarlo si sono molto avvicinati e hanno cominciato a frequentarsi con assiduità. In seguito, Michele ha ...

Advertising

Longleg46974718 : <twit ironico> Sto scoprendo in TL persone 'insospettabili' che guardano Un posto al sole! ?????? </twit ironico> - VesuvioLive : “Vogliono farci fuori”: Un Posto al Sole pronto a essere sostituito da Lucia Annunziata - lucantoniolucas : RT @mafronte: Ma non scherziamo neanche! Ma per carità! #Upas #restadovesei #Upasnonsisposta - mafronte : Ma non scherziamo neanche! Ma per carità! #Upas #restadovesei #Upasnonsisposta - HYACINTUSTAN : pierpaolo torna su facebook a cercare le anticipazioni di un posto al sole, fal figura migliore -