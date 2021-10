Advertising

Affaritaliani : Un bambino irrompe (per tre volte) all'udienza di Papa Francesco - FabrizioBratta : - imusumarra : RT @KattInForma: Un bambino irrompe sul palco dell’udienza, il Papa: esempio di libertà della fede - KattInForma : Un bambino irrompe sul palco dell’udienza, il Papa: esempio di libertà della fede - vatican_it : Un bambino irrompe sul palco dell’udienza, il Papa: esempio di libertà della fede -

Ultime Notizie dalla rete : bambino irrompe

La Stampa

Bergoglio poi non ha mancato di cogliere il significato del gesto: 'Mi è venuto in mente quello che Gesù diceva sulla spontaneità e la libertà dei bambini, quando questoha avuto la libertà ...... ma mi è venuto in mente quello che Gesù diceva sulla spontaneità e la libertà dei bambini, quando questoha avuto la libertà di avvicinarsi e muoversi come se fosse a casa sua. E Gesù ci ...Città del Vaticano, 20 ott. (askanews) - Fuori programma all'udienza generale del Papa in aula Paolo VI. Un bambino si è avventurato sul palco ...Chi l’avrebbe mai detto che proprio Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara dal quale Mauro Icardi aveva ereditato la moglie 7 anni fa, sarebbe ...