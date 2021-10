Ultramaratona di 4987 km | vince un italiano | ecco chi è

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 2021 è stato finora un anno di grandi successi per lo sport, a partire dalla vittoria agli Europei di calcio, disputati la scorsa estate. Ma tanti altri sono stati i traguardi raggiunti dai nostri atleti, tra i quali spiccano sicuramente le 40 medaglie vinte alle Olimpiadi di Tokio, un vero e proprio record per il paese. Il periodo positivo non sembra affatto essere terminato: infatti un atleta, Andrea Marcato, ha recentemente trionfato nell'di 4.987 km, ossia quello che è anche definito “L'Everest della corsa”. Vediamo allora qualche dettaglio in merito a questo evento che si è tenuto negli Stati Uniti e che certamente rappresenta un'impresa sportiva.dikm: un'impresa ai confini della realtà Una prestazione che va oltre i limiti delle umane ...

Indicata in "yards" nel nome originale, il percorso massacrante equivale a benchilometri. Per raggiungere l'impresa titanica, il 39enne veneziano ha corso per 42 giorni più 17 ore, 38 minuti e ...