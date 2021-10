Ultrà Juventus | sei condanne e sei assoluzioni a Torino Il pm | “Riconosciuta l’associazione a delinquere”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) A poco più di un anno dal rinvio a giudizio si è concluso il processo di primo grado scaturito dall’inchiesta Last Banner su alcunidellacoinvolti, a vario titolo, di estorsione ai danni della società e di violenza privata contro altri tifosi. Seie seidopo il dibattimento sulle ipotizzate pressioni esercitate daglisulla società. La più alta, 4 anni e 10 mesi, è stata inflitta a Dino Mocciola, indicato come il leader dei Drughi, per il quale la procura aveva chiesto oltre 13 anni di reclusione. Da una prima lettura del dispositivo si ricava che i giudici hanno in parte ridimensionato le tesi della pubblica accusa. Secondo la procura, nella stagione 2018-2019 la tifoseria organizzata bianconera esercitò pressioni illecite sullaper ...

Commenta per primo Sei condanne e sei assoluzioni hanno chiuso oggi a Torino il processo Last Banner, sulle pressioni esercitate daglisulla. La condanna più severa, 4 anni e 10 mesi, a Dino Mocciola , indicato come leader dei Drughi. Per lui la procura aveva chiesto 13 anni di reclusione. Secondo la procura, nella ...Il Tribunale di Torino ha condannato 5della, accusati, a vario titolo, di estorsioni al club, violenze private e associazione a delinquere. Per la prima volta è stata riconosciuta l'associazione a delinquere a un gruppo ...