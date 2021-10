Ultime Notizie Serie A | Vlahovic Fiorentina | è scontro Spalletti sorprende in Europa

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Caso Orsato, Cesari: «Voglia di protagonismo dell’arbitro, lo avrei fermato» – L’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato il comportato di Orsato in Juventus-Roma. Le parole Ore 9.15 – Napoli Legia Varsavia,puòre: chance per Zanoli dal 1? – In Napoli-Legia Versavia diLeague,potrebbe far esordire dal 1? il giovane Alessandro Zanoli. La notizia Ore 8.40 –, muro contro muro: senza rinnovo Commisso lo vende a gennaio – Il casotiene in ansia la. Commisso è pronto a vendere il bomber ...