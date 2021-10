Ultime Notizie Serie A: Lazio con il caso falconiere, Zaniolo punta il rientro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.55 – Lazio, caos all’Olimpico: il falconiere inneggia al fascismo – Caos in casaLazio che vede coinvolto il falconiere Juan Bernabè. Quest’ultimo si è reso colpevole di atti che inneggiavano al fascismo, facendo il saluto romano e intonando cori verso la tifoseria. La notizia Ore 12.15 – Genoa, incontro con il sindaco per il nuovo stadio: i dettagli – Il sindaco di Genova Marco Bucci ha incontrato a Palazzo Tursi la nuova proprietà del Genoa(777 Partners) per discutere degli investimenti cittadini del nuovo gruppo e dello stadio. La notizia Ore 10.35 – Roma, Zaniolo scalpita per rientrare: i giallorossi predicano ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.55 –, caos all’Olimpico: ilinneggia al fascismo – Caos in casache vede coinvolto ilJuan Bernabè. Quest’ultimo si è reso colpevole di atti che inneggiavano al fascismo, facendo il saluto romano e intonando cori verso la tifoseria. La notizia Ore 12.15 – Genoa, incontro con il sindaco per il nuovo stadio: i dettagli – Il sindaco di Genova Marco Bucci ha incontrato a Palazzo Tursi la nuova proprietà del Genoa(777 Partners) per discutere degli investimenti cittadini del nuovo gruppo e dello stadio. La notizia Ore 10.35 – Roma,scalpita per rientrare: i giallorossi predicano ...

Advertising

fanpage : 'Un altro esempio di pacifici manifestanti NoGreenPass a #Trieste. Una gomma tagliata a una nostra auto Rai', la de… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 20-10-2021 ore 13:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid Messina, una vittima e ricoveri stabili (44). Ma in Sicilia +15 in due giorni) è stato pu… - infoiteconomia : Ultime notizie sul superbonus 110: proroga 2023 solo per i condomini - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. “Verso la riforma della giustizia tributaria”, convegno al Rettorato) è stato pubblica… -