UFFICIALE - Nuovo acquisto | ci sarà contro il Napoli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Bologna ha annunciato l'ingaggio del centrocampista 32enne, svincolato, Nicolas Viola. Rossoblù alle prese con l'assenza di Schouten e con il lungo stop di Kingsley, il club emiliano è corso ai ripari, guardando al mercato degli svincolati, per offrire a Mihajlovic una pedina utile e di esperienza per limitare l'emergenza in mediana. Viola è reduce dall'esperienza biennale al Benevento. Nell'annata 2019-20, in Serie B, mise a segno nove reti, fornendo anche sei assist per i suoi compagni, nelle 27 presenze registrate. Nella passata stagione, in Serie A, trovò meno continuità, totalizzando comunque cinque gol e tre assist nelle 17 occasioni avute. Il centrocampista era stato cercato con insistenza in estate dalla Salernitana e, con meno enfasi, anche dal Cagliari. Viola ha sostenuto le visite mediche tra ieri e oggi e ha firmato un contratto annuale, con opzione per la ...