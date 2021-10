UEFA-FIFA 1-0 | primo stop al Mondiale biennale

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) A pochi mesi dal pacchiano tentativo di cancellare il calcio europeo con l’introduzione della Superlega, si discute di un altro grande cambiamento che potrebbe interessare il sistema calcistico internazionale: il. Questa volta la proposta è arrivata direttamente dallae dal suo presidente, Gianni Infantino, che ha spiegato il tentativo di riforma con la volontà di allargare ilalle piccole nazionali, con l’aumento del fatturato del calcio internazionale e con l’intenzione di “riportare i giovani ad interessarsi al calcio”. Il progetto, delineato da Arsène Wenger, ex tecnico dell’Arsenal e capo del calcio della, prevede lo svolgimento dei Mondiali ogni due anni, a partire dal 2026, e quello delle qualificazioni in una finestra a ottobre. L’Europeo e le Olimpiadi ...

Advertising

FBiasin : “Mondiali ogni 2 anni: 12 Federazioni europee pronte a lasciare con l’appoggio dell’#Uefa”. L’#Uefa che manovra co… - capuanogio : Siamo al paradosso: le federazioni si separano dalla #FIFA con il sostegno del presidente della #UEFA #Ceferin. In… - zazoomblog : UEFA risposta alla FIFA: Nations League con le sudamericane. Lidea per contrastare il Mondiale ogni 2 anni -… - giomo2 : RT @FBiasin: “Mondiali ogni 2 anni: 12 Federazioni europee pronte a lasciare con l’appoggio dell’#Uefa”. L’#Uefa che manovra contro la #Fi… - citizenworld__ : RT @FBiasin: “Mondiali ogni 2 anni: 12 Federazioni europee pronte a lasciare con l’appoggio dell’#Uefa”. L’#Uefa che manovra contro la #Fi… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA FIFA

...campionato nazionale rumeno nel 2006 e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionalecon ... sarà valevole per la terza giornata della fase a gironi dellaChampions League . Sarà una ...... essendo nato il 23 aprile 1989 a Bédée, ma ha la qualifica di arbitro internazionalefin dal ... sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi diChampions League . I ...Botta e risposta tra UEFA e FIFA. La prima non gradisce la possibile istituzione del Mondiale ogni due anni e prepara la risposta: l'idea di una Nations League con l'inserimento anche delle squadre su ...Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, spinge per l’approvazione entro dicembre della proposta rivoluzionaria: giocare un Mondiale con ...