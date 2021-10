UEFA e Commissione Europa lanciano campagna contro i cambiamenti climatici

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lae laEuropea (CE) si sono unite in occasione dell’ultimo ciclo di partite delle competizioniper club per dare il via a #EveryTrickCounts – una nuovadi sensibilizzazione in cui star del calcio e freestyler si mobilitano. #EveryTrickCounts – che fa parte del programmaRespect L'articolo