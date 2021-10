Ue: ok Senato a risoluzione maggioranza comunicazioni Draghi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E' stata approvata al Senato con 200 voti favorevoli, 22 contrari e 3 astenuti la risoluzione presentata da tutte le forze di maggioranza, in riferimento alle comunicazioni del premier Mario Draghi in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E' stata approvata alcon 200 voti favorevoli, 22 contrari e 3 astenuti lapresentata da tutte le forze di, in riferimento alledel premier Marioin ...

Advertising

marattin : In Commissione Finanze alla Camera approvata (con la sola astensione di FdI) dopo un mese e mezzo di lavoro assieme… - marattin : Che il decreto fiscale in approvazione oggi contenga alcune delle cose che le Commissioni Finanze di Camera e Senat… - iconanews : Ue: ok Senato a risoluzione maggioranza comunicazioni Draghi - MattiaGallo17 : RT @SenatoStampa: Con 200 voti favorevoli, 22 contrari e tre astensioni, approvata proposta di risoluzione n. 2 della maggioranza su comuni… - SenatoStampa : Con 200 voti favorevoli, 22 contrari e tre astensioni, approvata proposta di risoluzione n. 2 della maggioranza su… -