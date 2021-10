Udienza Generale 20 ottobre | Papa Francesco | l’essenza della libertà

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non si può essere liberi “ciascuno per sé“, con queste parole, durante l’di mercoledì 20, spiega una “novità”fede. Non è nella vita “da libertini” che si può esplicitarefede e del dono, offerto da Gesù sulla Croce, ma è in relazione al servizio, all’amore e al bene. Ancora una volta, dunque, il Santo Padre ritorna sull’importanza del servizio verso gli altri, come atto di amore gratuito. Il concetto illustrato dalriguarda, ovviamente, lain senso cristiano; per questo essa non può consistere nel distaccarsi dagli altri per perseguire i propri interessi, ma le azioni devono essere inserite, ...