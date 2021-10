Tutti lavorano alle elezioni anticipate ma nessuno lo dice: le danze avranno inizio col nuovo Capo dello Stato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ufficialmente fanno una cosa (giurano che non si stia parlando del Quirinale né che qualcuno stia pensando alle elezioni anticipate) ma ufficiosamente ne fanno un’altra. Sapete che novità c’è? L’anno prossimo si vota. È quello a cui puntano Enrico Letta, Matteo Salvini e Giuseppe Conte che ne stanno già parlando, o meglio, stanno mandando avanti i rispettivi sherpa attraverso incontri riservatissimi per preparare il terreno: le trattative sono già iniziate per andare al voto subito dopo l’elezione del nuovo Capo dello Stato, meglio se sarà Mario Draghi. La cosa faciliterà il compito. Gli emissari dei rispettivi partiti sono già al lavoro e stanno preparando il terreno. Meglio però, almeno per il momento, tenere la cosa riservata altrimenti i parlamentari si ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ufficialmente fanno una cosa (giurano che non si stia parlando del Quirinale né che qualcuno stia pensando) ma ufficiosamente ne fanno un’altra. Sapete che novità c’è? L’anno prossimo si vota. È quello a cui puntano Enrico Letta, Matteo Salvini e Giuseppe Conte che ne stanno già parlando, o meglio, stanno mandando avanti i rispettivi sherpa attraverso incontri riservatissimi per preparare il terreno: le trattative sono già iniziate per andare al voto subito dopo l’elezione del, meglio se sarà Mario Draghi. La cosa faciliterà il compito. Gli emissari dei rispettivi partiti sono già al lavoro e stanno preparando il terreno. Meglio però, almeno per il momento, tenere la cosa riservata altrimenti i parlamentari si ...

Advertising

Leonard71816307 : @andreagagliotta @JacopoLancioni1 @fuoridalcorotv Ma te ti rendi conto lo stato quanti soldi sta spendendo per i va… - igolmar : @altedeschillaci @Maxtom49 @ardigiorgio Ma di che pubblico impiego blateri?Mescoli concetti che non esistono.1)lo S… - YU_share : #Buona #giornata a #tutti e in particolare a tutti quelli che oggi #lavorano! #senzatimore #sapevatelo - koaz74 : RT @franco67238399: Ore 08.05 -Brusaferro (Iss):'Scordiamoci immunità di gregge,terza dose per tutti'. A quanto pare Brusaferro &company la… - marialetiziama9 : RT @franco67238399: Ore 08.05 -Brusaferro (Iss):'Scordiamoci immunità di gregge,terza dose per tutti'. A quanto pare Brusaferro &company la… -