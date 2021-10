' Tuo figlio è un cesso | ti auguro che gli torni il cancro' Elena Santarelli nel mirino di vergognosi insulti

Advertising

CxFrancesca : Sarò ripetitiva ma la scenata del padre a cinar che chiede perdono al figlio è a dir poco INADEGUATA! Tu vecchio Me… - PratoDomenico : @siepropriolei Mi piace tuo figlio…. Mi ricorda qualcuno un po’ di anni fa ?? - ElisaDellavall2 : @forummediaset Sei una mamma… vergognati di dire queste cose su tuo figlio. - a83961129 : @Brunell92019447 Augurissimi a tuo figlio Brunella???????????????????? - Marxtrixx : @GabrieleIuvina1 @liberioltre Auguri a tuo figlio. Che recuperi subito. La mascherina va comprata. Si può? Come? -

Ultime Notizie dalla rete : Tuo figlio

Today.it

... 2021 Cronaca Suicida in carcere dopo aver ucciso moglie e, procura indaga Redazione - ... 2021 Migliori Bonus Benvenuto Scommesse Registrati Benvenuto! Accedi alaccount ilusername la ...... 2021 Cronaca Suicida in carcere dopo aver ucciso moglie e, procura indaga Redazione - ... 2021 Migliori Bonus Benvenuto Scommesse Registrati Benvenuto! Accedi alaccount ilusername la ...Pippo Inzaghi e Angela Robusti, passeggiata mano nella mano in quel di Milano prima della nascita del primo figlio, parto imminente.Ci sono voluti settantasei anni, ma alla fine la giustizia ha trionfato: la FIN ha assegnato alla Lazio il campionato di pallanuoto del 1945. I biancocelesti non erano mai stati riconosciuti campioni.