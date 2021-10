Tumori, Roche: rimborsabili 2 farmaci per cancro seno Her2+ in fase precoce (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Offrire a tutte le pazienti la migliore terapia possibile, assicurare le migliori cure secondo le caratteristiche della malattia. Un bisogno fortemente sentito da medici e pazienti, che oggi trova una nuova risposta grazie alla disponibilità di due nuove molecole che si inseriscono, rivoluzionandolo, nel percorso terapeutico del tumore alla mammella Her2 positivo in stadio precoce. Le due molecole sono trastuzumab emtansine (Tdm-1) e pertuzumab, entrambi inibitori di Her2, frutto della ricerca Roche: il primo – riferisce una nota – è indicato nelle pazienti con residuo di malattia dopo terapia neoadiuvante seguita da chirurgia; il secondo nelle pazienti ad alto rischio con coinvolgimento linfonodale che hanno effettuato chirurgia al momento della diagnosi (non preceduta da terapia neoadiuvante). Entrambi vengono quindi usati nella terapia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Offrire a tutte le pazienti la migliore terapia possibile, assicurare le migliori cure secondo le caratteristiche della malattia. Un bisogno fortemente sentito da medici e pazienti, che oggi trova una nuova risposta grazie alla disponibilità di due nuove molecole che si inseriscono, rivoluzionandolo, nel percorso terapeutico del tumore alla mammella Her2 positivo in stadio. Le due molecole sono trastuzumab emtansine (Tdm-1) e pertuzumab, entrambi inibitori di Her2, frutto della ricerca: il primo – riferisce una nota – è indicato nelle pazienti con residuo di malattia dopo terapia neoadiuvante seguita da chirurgia; il secondo nelle pazienti ad alto rischio con coinvolgimento linfonodale che hanno effettuato chirurgia al momento della diagnosi (non preceduta da terapia neoadiuvante). Entrambi vengono quindi usati nella terapia ...

