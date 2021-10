Tumore al seno: colpisce 1 donna su 9. Per sottolineare l’importanza della ricostruzione il 20 ottobre si celebra il Bra Day. Lo spiega il Dottor Carlo Magliocca, presidente SICPRE (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tumore al seno e ricostruzione mammaria: tutto quel che c’è da sapere guarda le foto Il Tumore al seno colpisce 1 donna su 9 nel corso della vita. Nella stragrande maggioranza dei casi, la cura oncologica comporta un intervento chirurgico più o meno demolitivo. Per recuperare l’integrità fisica, o semplicemente forme naturali e gradevoli, è necessario un intervento ricostruttivo. Il 20 ottobre si celebra il Bra Day, la giornata ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021)almammaria: tutto quel che c’è da sapere guarda le foto Ilalsu 9 nel corsovita. Nella stragrande maggioranza dei casi, la cura oncologica comporta un intervento chirurgico più o meno demolitivo. Per recuperare l’integrità fisica, o semplicemente forme naturali e gradevoli, è necessario un intervento ricostruttivo. Il 20siil Bra Day, la giornata ...

Advertising

istsupsan : ???Il carcinoma al #seno è il #tumore più diffuso fra le donne ??Grazie alla diagnosi precoce negli ultimi decenni l… - elenabonetti : Oggi è la Giornata mondiale per la lotta contro il tumore al seno. È una giornata importantissima per tutte le donn… - SkyTG24 : Tumore del seno, approvate le nuove linee guida internazionali - infoitinterno : Passeggiata in rosa e nuova panchina a Verrone per la prevenzione del tumore al seno FOTO - infoitinterno : Ascoli Piceno, chiuso 4° progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” -