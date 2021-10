Trieste si prepara al nuovo confronto coi No Green pass: attesi 20mila venerdì (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Allarme per il rischio di infiltrazioni di estremisti. 'Non molleremo 'finché non sarà ritirato l'obbligo del certificato verde' dicono. Sabato previsto l'incontro con il ministro Patuanelli Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Allarme per il rischio di infiltrazioni di estremisti. 'Non molleremo 'finché non sarà ritirato l'obbligo del certificato verde' dicono. Sabato previsto l'incontro con il ministro Patuanelli

Advertising

VeneziePost : Protesta #NoGreenPass: In piazza Unità resistono alcune centinaia di irriducibili. Timori per l’adunata #nazionale:… - Barbara98676420 : RT @localteamtv: Trieste, si prepara sgombero: No Green Pass, arriva polizia #nogreenpass #porto - EmyRoyaleagle : RT @localteamtv: Trieste, si prepara sgombero: No Green Pass, arriva polizia #nogreenpass #porto - erreoess : RT @localteamtv: Trieste, si prepara sgombero: No Green Pass, arriva polizia #nogreenpass #porto - ZanellaRina : Trieste, si prepara sgombero: No Green Pass, arriva polizia -