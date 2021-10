Trento-Feralpisalò, Serie C: probabili formazioni, pronostici e diretta tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Trento-Feralpisalò in campo al “Briamasco” per la 10a giornata del campionato di Serie C Girone A, questa sera a partire dalle 18.00. I padroni di casa vogliono tornare a fare punti dopo lo stop dell’ultima giornata, mentre gli ospiti non vogliono interrompere la propria striscia di risultati positivi. Così le probabili formazioni dell’incontro e la diretta tv. Statistiche e curiosità di Trento-Feralpisalò Il Trento, con 12 punti dopo 9 giornate (3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte), naviga in posizioni di metà classifica. Domenica scorsa sul campo del Padova, la formazione di Parlato ha subito la terza sconfitta stagionale, perdendo contro i biancorossi con il punteggio di 2-1 (Chirico e Ronaldo per i padroni di casa, Carini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)in campo al “Briamasco” per la 10a giornata del campionato diC Girone A, questa sera a partire dalle 18.00. I padroni di casa vogliono tornare a fare punti dopo lo stop dell’ultima giornata, mentre gli ospiti non vogliono interrompere la propria striscia di risultati positivi. Così ledell’incontro e latv. Statistiche e curiosità diIl, con 12 punti dopo 9 giornate (3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte), naviga in posizioni di metà classifica. Domenica scorsa sul campo del Padova, la formazione di Parlato ha subito la terza sconfitta stagionale, perdendo contro i biancorossi con il punteggio di 2-1 (Chirico e Ronaldo per i padroni di casa, Carini ...

Advertising

KickOFFprofits : Early dropping odds for today's Under 2.5 Goals markets ???? HB vs KÍ ??2.35 ??1.85 ???? Alcione vs Mezzolara ??2.05 ??1.… - calcio_stt : Nel turno infrasettimanale il Trento ospita la Feralpisalò - VoceDelTrentino : Il Trento torna in campo, domani al Briamasco arriva la Feralpisalò - - sportrentino_it : Nel turno infrasettimanale il Trento ospita la Feralpisalò - feralpisalo : ?? Nuovo Podcast! 'Mondo Verdeblù - Trento: la vigilia' su @Spreaker -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Feralpisalò Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: il Padova cerca la fuga! ... quando ci aspettano Fiorenzuola Pergolettese, Legnago Salus Pro Patria, Pro Sesto Padova, Seregno Virtus Verona, Sudtirol Piacenza, Trento FeralpiSalò e Triestina Mantova. RISULTATI SERIE C: TUTTE ...

Risultati calcio live, Mercoledì 20 ottobre 2021 - Calciomagazine ...30 AlbinoLeffe - Juventus II 18:00 Legnago - Aurora Pro Patria Südtirol - Piacenza Seregno - Virtus Verona Pro Sesto - Calcio Padova Trento Calcio 1921 - FeralpiSalò Fiorenzuola - Pergolettese ...

Mercoledì 20 il Trento ospita al Briamasco» la Feralpisalò ladigetto.it ... quando ci aspettano Fiorenzuola Pergolettese, Legnago Salus Pro Patria, Pro Sesto Padova, Seregno Virtus Verona, Sudtirol Piacenza,e Triestina Mantova. RISULTATI SERIE C: TUTTE ......30 AlbinoLeffe - Juventus II 18:00 Legnago - Aurora Pro Patria Südtirol - Piacenza Seregno - Virtus Verona Pro Sesto - Calcio PadovaCalcio 1921 -Fiorenzuola - Pergolettese ...