Trentennale della Fondazione del ROS | “Trent’anni di promozione dei valori della Costituzione”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 21 ottobre 2021, in occasione deldel Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma, si terrà una giornata di studio dal titolo “didei”. Il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri è stato istituito il 3 dicembre 1990, in attuazione del decreto legge n.

Il 21 ottobre 2021, in occasione del trentennale della fondazione del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma, si terrà una giornata di studio dal titolo "Trent'anni di promozione dei valori della Costituzione".