Transizione ecologica e Made in Italy: nasce in Campania il Polo della manifattura sostenibile (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Rafforzare il dialogo tra impresa, mondo accademico e istituzioni, per promuovere la ricerca e l’innovazione in ottica della Transizione ecologica del Made in Italy e della moda. Questo l’obiettivo del Polo della manifattura sostenibile in Campania, nato su impulso di Claudio Giaquinto, direttore industriale di P&C Srl, coadiuvato da Vittorio Cantone, commercialista e revisore legale dell’azienda, con la collaborazione della Fondazione AdAstra, presentato nella Sala Convegni della Giunta Regionale con interventi anche di Francesco Picarone, consigliere regionale e Presidente della Commissione Bilancio, Danny D’Alessandro, Direttore Generale ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Rafforzare il dialogo tra impresa, mondo accademico e istituzioni, per promuovere la ricerca e l’innovazione in otticadelinmoda. Questo l’obiettivo delin, nato su impulso di Claudio Giaquinto, direttore industriale di P&C Srl, coadiuvato da Vittorio Cantone, commercialista e revisore legale dell’azienda, con la collaborazioneFondazione AdAstra, presentato nella Sala ConvegniGiunta Regionale con interventi anche di Francesco Picarone, consigliere regionale e PresidenteCommissione Bilancio, Danny D’Alessandro, Direttore Generale ...

