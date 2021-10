“Traduzioni 2020”, autori italiani all’estero: candidature entro il 29 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fino al 29 ottobre è possibile partecipare al bando del Centro per il libro e la lettura (Cepell) ‘Traduzioni 2020’, rivolto agli editori italiani che abbiano interesse a promuovere la traduzione e diffusione del libro e della lettura all’estero degli autori italiani, anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane e la rete degli Istituti italiani di cultura e le loro biblioteche. Il bando prevede l’erogazione di contributi per la traduzione in altre lingue di opere di autori italiani da realizzare con il supporto economico del Centro. Per maggiori informazioni, visitare cepell.it, newitalianbooks.it e esteri.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fino al 29è possibile partecipare al bando del Cper il libro e la lettura (Cepell) ‘’, rivolto agli editoriche abbiano interesse a promuovere la traduzione e diffusione del libro e della letturadegli, anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane e la rete degli Istitutidi cultura e le loro biblioteche. Il bando prevede l’erogazione di contributi per la traduzione in altre lingue di opere dida realizzare con il supporto economico del C. Per maggiori informazioni, visitare cepell.it, newitalianbooks.it e esteri.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

